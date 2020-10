Covid: in Lombardia 4.916 casi e sette morti

RR

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Con 36.963 tamponi eseguiti è di 4.916 il numero di nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, con una percentuale del 13,2%. Sono sette i deceduti, il che porta il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus a 17.159. Per quanto riguarda i ricoveri sono saliti a 184 quelli in terapia intensiva (+28) e hanno superato i duemila quelli negli altri reparti, sono esattamente 2.013 con una crescita di 318. (ANSA).