Covid: in Lombardia 8.853 positivi e 169 decessi

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Con 44.294 tamponi realizzati è di 8.853 il numero di nuovi casi positivi accertati in Lombardia, una percentuale dunque del 19,9%. Sale a 936 il numero di ricoverati in terapia intensiva con sei pazienti in più mentre negli altri reparti è di: 8.314 (+10). Sono invece 169 i decessi, che porta il totale complessivo da inizio pandemia a 20.359. Varese si conferma una delle zone più colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Oggi si sono registrati quasi duemila casi, esattamente 1.970, più dunque che a Milano città dove sono stati 1.144 (mentre nella città metropolitana sono stati in tutto 3.232). Per quando riguarda le altre province a Monza si sono verificati 758 positivi, a Como 655, a Brescia 462, a Pavia 385, a Mantova 338, a Cremona 221, a Lecco 160, a Lodi 77 e a Sondrio 67. (ANSA).