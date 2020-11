RR

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Con 42.063 tamponi effettuati sono: 5.173 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, con una percentuale ancora in calo del 12,2%. Sono 942 i pazienti in terapia intensiva, dieci più di ieri mentre calano decisamente i ricoverati negli altri reparti che sono 8.114 cioè 246 meno di ieri. Con 155 morti il numero complessivo dei decessi arriva a 21.005. (ANSA).