Covid: in Lombardia in calo ricoveri, +181 decessi

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati sia nei reparti normali (-127, 7.869 in totale) che in terapia intensiva (-9, 925 in totale). Con 40.931 tamponi effettuati, sono 5.389 i nuovi positivi con un rapporto in leggero aumento al 13,1% (ieri 12.8%). Ancora alto il numero dei decessi (+181) per un totale complessivo di 21.393 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 15.054. Per quanto riguarda le province, sono 1.788 i nuovi positivi nella Città metropolitana di Milano, di cui 722 a Milano città, 837 a Varese, 617 a Como, 435 a Monza e Brianza e 336 a Brescia. (ANSA).