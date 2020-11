Covid, in ospedale Fiera la dottoressa che scoprì primo caso

RR

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Annalisa Malara, la dottoressa che ha permesso di scoprire il primo paziente di Covid-19 in Italia, lavora da ieri all'ospedale della Fiera di Milano. Lo ha detto oggi Nino Stocchetti, direttore del Padiglione del Policlinico della Fiera. Stocchetti ha chiarito che nessun "medico o infermiere è stato 'deportato' qui al Padiglione del Policlinico in Fiera, come si è sentito dire. Tutti coloro che sono venuti qui a lavorare, si sono offerti volontariamente, e la lista di chi si è proposto è lunga". Il meccanismo scelto per far funzionare il Padiglione Fiera è quello del 'mutuo soccorso'. In sostanza gli ospedali più piccoli mandano i loro medici ad aiutare quelli più grandi, che a loro volta mandano i loro rianimatori a far funzionare i moduli all'ospedale della Fiera. "Anche Lodi sta restituendo l'aiuto ricevuto in primavera. Ieri sono arrivati in Fiera 3 medici di Lodi, tra cui Annalisa Malara". (ANSA).