Covid: lanciarazzi al Niguarda, arma vecchia e inoffensiva

BRU-GRG

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Il lanciarazzi ritrovato ieri un una stanza spogliatoio contigua al locale dove si effettuano le tac, in una delle radiologie dell'ospedale Niguarda di Milano, è un'arma vera ma inefficiente e, quindi, inoffensiva e per altro molto vecchia. E' quanto risulta dalle prime analisi sullo stesso lanciarazzi effettuate oggi dai tecnici della Digos. Sul ritrovamento il responsabile dell'antiterrorismo di Milano ha aperto un'inchiesta per detenzione e porto di armi da guerra a carico di ignoti. Secondo inquirenti e investigatori l'aver piazzato quello "strumento vetusto", attaccandolo con del nastro isolante sotto i sedili di una sala dove i pazienti si cambiano per poi sottoporsi all'esame diagnostico - e per alto sprovvista di telecamere di sorveglianza -, sarebbe soltanto "un gesto dimostrativo" da collegare alle tensioni dovute all'emergenza sanitaria dovuta al Covid. (ANSA).