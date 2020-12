Covid: positivi escono di casa per fare trasloco, denunciati

N10-EM

(ANSA) - PAVIA, 04 DIC - Due coniugi sono stati denunciati dai carabinieri per delitto colposo contro la salute pubblica, dopo essere usciti di casa nel Pavese nonostante la loro positività al Covid-19. I due, un operaio di 60 anni e la moglie di 55, residenti a Cura Carpignano (Pavia) sono inseriti nelle liste dell' Ats di Pavia in quanto sottoposti a "quarantena domiciliare con vigilanza attiva". Durante un controllo, i militari li hanno fermati di sera (tra l'altro in orario di coprifuoco notturno) a Stradella (Pavia). I due hanno spiegato ai carabinieri che si trovavano nel comune dell'Oltrepò per aiutare la figlia nelle operazioni di trasloco. Una spiegazione che, ovviamente, non ha evitato loro la denuncia: con il loro comportamento, infatti, hanno rischiato di contagiare altre persone. (ANSA).