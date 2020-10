Covid: Pregliasco, preservare scuola,limitare attività svago

GGD

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - La stretta delle misure di contrasto al Covid decisa in Campania era "inevitabile, per certi versi" e "oggi avremo una riunione del comitato tecnico scientifico della Lombardia nel quale si discuteranno iniziative da modulare che presumibilmente andranno in quella direzione". Lo ha spiegato durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, sottolineando come sia necessario "preservare scuola e lavoro" mentre potrebbe esser limitata "l'attività ludica e non indispensabile". "In questo momento - ha proseguito l'esperto - potremmo attuare provvedimenti che non siano scioccanti e micidiali, ma che prevedano restrizioni soprattutto sull'attività ludica. Credo in questo tenuti fermi gli aspetti che ci interessano di più scuola, il lavoro, i servizi e gli ospedali e ci saranno invece purtroppo aspetti negativi sulla parte più ludica e non indispensabile". Questa direzione, "se attuata bene, ci permetterà di evitare lo spettro di altre soluzioni che vediamo già in essere o in pianificazione in altri paesi". Quindi, dall'esperto, sì a restrizioni però "un lockdown generalizzato sarebbe efficace dal punto di vista sanitario ma devastante per il resto". Quanto all'aumento dei contagi in Italia, "era nell'ordine delle cose perché il virus ha avuto modo, nelle aperture che si sono susseguite, di diffondersi in tutta Italia e ormai n 104 su 107 province abbiamo focolai, in tutto 5.000". Di questo aumento, ha concluso, "dobbiamo pre-occuparci, è una situazione che ci aspettavano e in questo momento più positivi troviamo e meglio è perché li tracciamo". (ANSA).