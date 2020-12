YA3-RT

(ANSA) - BRESCIA, 24 DIC - È a Gussago la prima farmacia autorizzata in provincia di Brescia dove da oggi sarà possibile effettuare i tamponi Antigenici rapidi Covid-19. Il via libera è arrivato nelle scorse ore. I tamponi saranno eseguiti in sicurezza da personale sanitario. Il costo sarà tra i 22 e i 25 euro. (ANSA).