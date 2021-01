Covid: ps Mantova apre 6 nuovi posti letto in modulo esterno

GGD

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Per arginare il sovraffollamento del Pronto Soccorso di Mantova, da domani ci saranno 6 posti letto di osservazione Covid nel modulo abitativo esterno. La soluzione, che si traduce in un'estensione del Pronto Soccorso, è stata individuata da ASST - che ne dà notizia - a fronte del massiccio ricorso dei pazienti alla struttura a cui si sta assistendo da alcune settimane. Da domani sarà quindi temporaneamente attivato uno dei moduli abitativi presenti sul piazzale esterno all'ospedale, che disporrà di 6 posti letto dotati di tutte le attrezzature necessarie per il monitoraggio dei pazienti e di una postazione infermieristica. Tale iniziativa - viene spiegato - permetterà di fronteggiare l'importante incremento di accessi limitando i tempi di permanenza in Pronto Soccorso dei pazienti in attesa di ricovero, mantenendo le condizioni di sicurezza per operatori sanitari e utenti, garantendo la separazione dei percorsi Covid da quelli Covid free. Si arriva così a una disponibilità complessiva di 7 posti letto di osservazione breve intensiva per pazienti Covid free e di 16 postazioni di monitoraggio per pazienti Covid. (ANSA).