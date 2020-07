PO

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - "Invece di ridere dei morti, l'indegno De Luca si occupi della salute dei campani". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "La Campania è prima tra le regioni del Sud per crescita dei contagi - aggiunge - e ultima in Italia per numero di tamponi". (ANSA).