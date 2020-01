Covivio vende in Italia, focus su Milano

NI

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Nel quarto trimestre 2019 Covivio ha venduto sei immobili e tre centri commerciali in Italia, per un totale di 162 milioni, proseguendo così la sua focalizzazione su progetti di sviluppo a Milano. Sono cinque immobili a uso ufficio situati in 'semicentro' a Milano e uno a Rozzano. I tre centri commerciali sono situati a Vigevano, Montenero di Bisaccia (Campobasso) e Nerviano, vendite che si aggiungono a quella di un altro centro commerciale a Ferrara per 13,9 milioni in settembre. Considerando le vendite del primo semestre, nel 2019 le dismissioni totali in Italia di ammontano a 445 milioni. "Queste operazioni confermano l'impegno a concentrare i nostri investimenti nelle aree più dinamiche di Milano", commenta Alexei Dal Pastro, amministratore delegato di Covivio, il gruppo ex Foncière des Régions-Beni Stabili controllato dalla Delfin di Del Vecchio, con il capoluogo lombardo che rappresenta il 92% del portafoglio uffici italiano del gruppo, esclusi gli asset di Telecom Italia.