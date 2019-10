Cremona dedica tre giorni al salame

COM-DIV

(ANSA) - CREMONA, 25 OTT - Una vera festa, non una semplice fiera, dedicata totalmente al salame. Cremona sarà la patria dell'insaccato più amato del mondo con la "Festa del Salame", che avrà luogo nel centro storico della città lombarda da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Un evento che vedrà protagonisti diversi produttori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. L'orgoglio del "made in Italy", come dicono a Cremona, tutto da scoprire per poterlo gustare e conservare al meglio. Una ricca varietà di prodotti, dai più tradizionali a quelli più ricercati ed innovativi, verranno esposti e si potranno degustare. Diverse saranno le varietà di salame, si distingueranno per i tagli di carne selezionati e gli odori utilizzati, ma anche per la macinatura o grana che potrà essere fine, media o grossa. Durante l'evento verranno presentate delle novità regionali italiane. Tra le più rappresentative: il "pizzetto" del salumificio Santini, salame pregiato visto l'utilizzo del filetto.