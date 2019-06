Creval: in Lombardia oltre metà impieghi

YYI-PEG

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "La Lombardia rappresenta oltre la metà degli impieghi della nostra banca, un territorio a cui siamo profondamente legati e che vogliamo contribuire a far crescere con finanziamenti alle pmi virtuose, anche rafforzando la nostra presenza proprio a partire dalla città di Milano, luogo in cui idee, tecnologia, imprese e risorse finanziarie si incontrano in un ecosistema di eccellenze". E' quanto ha sottolineato l'amministratore delegato di Creval Luigi Lovaglio inaugurando la sede di piazza San Fedele a Milano. "Qui - ha evidenziato Lovaglio - siamo nel territorio più ricco d'Italia. La Lombardia per noi è una Regione importante, così come è importante Milano. In questa filiale abbiamo circa 7.500 clienti. Pensiamo sia importante esserci non solo per essere vicini alle famiglie ma anche alle pmi: questa la grande ricchezza sulla quale vogliamo investire". "Il culto dell'efficienza e il decoro di Milano sono i valori sui quali vogliamo investire e investiremo" ha concluso.