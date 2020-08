Croci celtiche su facciata di libreria

YN0-DE-CSN

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Croci celtiche sono apparse sulla facciata di un locale a Milano. Ignoti hanno lasciato i simboli con spray rosso sulle pareti nere di "Gogol e Company" in via Savona 101, una libreria con caffetteria e spazio espositivo. In serata i proprietari hanno pubblicato sulla pagina Facebook un messaggio con tanto di fotografie: "Siamo rimasti chiusi solo una decina di giorni, ma a qualcuno evidentemente siamo mancati. Noi comunque siamo qui: libri, vino e birra come sempre". (ANSA)