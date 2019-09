Cyber risk, laurea Bocconi-Politecnico

COM-SAM

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Al via oggi il corso di laurea in cyber risk, che forma gli studenti sui rischi derivati dalle tecnologie emergenti, e si tinge di rosa. Quasi la metà dei partecipanti al Master of Science, in inglese, organizzato dall'Università Bocconi e dal Politecnico di Milano, sono infatti donne. "Durante le presentazioni - spiega Greta Nasi, co-direttrice del Master of Science per parte Bocconi - abbiamo sottolineato la triplice anima del programma: accanto alle competenze tecnologiche saranno infatti sviluppate quelle manageriali e le soft skill". "Oggi vorrei essere dall'altra parte dei banchi, è un percorso unico e innovativo", dice il rettore della Bocconi, Gianmario Verona. "Il corso di laurea vuole fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a comprendere, valutare e governare le opportunità e le minacce derivate dalle tecnologie emergenti - spiega una nota congiunta -.