Dà forbiciate a schiena al fratello, fermato nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Un 39enne ucraino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, per aver aggredito il fratello minore, ferendolo alla schiena con due forbiciate, la notte scorsa in un capannone Vimodrone (Milano). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Cologno Monzese (Milano), i due vivevano nella struttura dismessa e, a seguito di una lite dovuta probabilmente all'abuso di sostanze alcoliche, il 39 enne ha aggredito il fratello di 34 anni usando una forbice come arma, fino a perforargli un polmone. Salvato dal 118 che lui stesso ha chiamato, l'uomo è stato trasportato al San Raffaele di Milano dove è stato operato. L'aggressore, nullafacente, pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, è stato poi rintracciato dai carabinieri e portato in carcere a Monza. (ANSA).