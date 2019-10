Da domani La passione per il delitto

RT

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Torna a Villa Greppi di Monticello Brianza domani e domenica il festival di narrativa poliziesca La Passione per il Delitto: la manifestazione prende il via nel luogo in cui è nata diciotto anni fa, l'ottocentesca Villa Greppi di Monticello Brianza, che nel suo antico granaio accoglierà una due giorni no stop con gli autori più importanti del genere letterario noir e poliziesco, momenti musicali, mostre di arte e fotografia. Non mancheranno, neanche in questa nuova edizione, nella giornata di sabato, corsi di formazione a partecipazione gratuita. Ideato da Paola Pioppi, il festival è realizzato grazie alla collaborazione tra l'associazione La Passione per il Delitto e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, ente pubblico promotore di numerose rassegne culturali nel territorio della Brianza, proprietario della sede di Villa Greppi e finanziatore di un'edizione che ospiterà più di quaranta ospiti in due giorni tra scrittori, giornalisti, saggisti, musicisti.