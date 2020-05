Da una startup in Valtellina carne doc in tutt'Italia

YN5-DIV

(ANSA) - ALBOSAGGIA, 28 MAG - Selezionare allevatori di bovini da carne che, in Valtellina e Valchiavenna, allevano secondo canoni di eccellenza, sia in termini di benessere per gli animali che di sostenibilità ambientale dell'allevamento: è quanto fa Pascol, startup fondata da Federico Romeri, 24 anni di Albosaggia (Sondrio), e Nicolò Lenoci, 26 anni di Sondrio. "Pascolo sugli alpeggi in quota durante la stagione calda - spiega Federico Romeri - benessere animale e alimentazione naturale anche in stalla sono, infatti, i pilastri sui quali si basa la nostra selezione e la nostra visione. Gli allevatori selezionati vengono inoltre valorizzati sia economicamente, sia tramite lo sviluppo di sinergie. Gli animali, ritirati vivi presso gli allevamenti selezionati, vengono abbattuti in provincia di Sondrio e la carne lavorata presso lo stesso stabilimento; con lavorazione si intende frollatura e taglio, in quanto la carne Pascol non viene trattata in nessun modo. Il giorno stesso in cui termina la frollatura in mezzena i macellai sfilettano e confezionano la carne sottovuoto, la quale viene spedita freschissima al domicilio dei clienti tramite corriere specializzato nel trasporto a temperatura controllata, dotato di mezzi con cella frigo". Il cliente può acquistare tramite il sito e-commerce www.pascol.it, potendo scegliere tra box pre-assortiti e tagli singoli, come se fosse in macelleria. "Ogni spedizione - sottolinea Nicolò Lenoci- si sostanzia in carne di un bovino specifico allevato da un determinato allevatore selezionato; c'è trasparenza totale sulla filiera e sulla provenienza della carne. Al momento abbiamo servito clienti in tutte le regioni d'Italia, effettuando circa 600 spedizioni al mese". (ANSA).