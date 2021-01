Dalla Scala alla Balera dell'Ortica, la danza di Serdar

GGD

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Dalla Scala alla popolare Balera dell'Ortica, i danzatori del Piermarini ballano per il marchio Serdar in una coreografia di loro creazione che diventa il video di presentazione della collezione dello stilista turco per il prossimo inverno. "In questo momento più che mai - racconta il 45enne Serdar Uzuntas - bisogna essere positivi e collaborare con spiriti affini per continuare a credere nel proprio lavoro". La scelta della danza serve anche a esaltare il comfort della collezione, che nasce dalle nuove esigenze degli uomini in lockdown. Ecco quindi giacche-camicia comode come pigiami, cappotti-vestaglia con doppia abbottonatura per essere indossati sia da lui sia da lei, joggers e cappotti in un nuovo animalier a orme di leopardo. "In risposta all'anno così difficile che abbiamo vissuto - dice lo stilista che si divide tra Istanbul e Milano - ho scelto di presentare una collezione che riesca ad esprimere quanto anche la moda possa rispondere alle difficoltà dell'ambiente che ci circonda così come anche alle rinnovate esigenze dei clienti, senza rinunciare a uno stile del tutto unico". (ANSA).