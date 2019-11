Dalla Spagna, "Lautaro erede di Suarez"

VG

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Lautaro Martinez erede di Luis Suarez al Barcellona. E' l'indiscrezione lanciata oggi dal catalano 'Mundo Deportivo', secondo cui la dirigenza blaugrana avrebbe individuato nel 22enne centravanti argentino dell'Inter il successore del 'Pistolero' (33 anni a gennaio). "Kylian Mbappé resta un grande sogno, sebbene molto difficile, e anche Harry Kane è molto costoso - scrive 'MD' - e al momento l'opzione Lautaro Martínez emerge ogni giorno con più forza, pur senza perdere di vista anche Marcus Rashford, entrambi 22enni e protaginisti di un ottimo avvio di stagione. Lautaro - prosegue il quotidiano sportivo - ha già dimostrato al Camp Nou in Champions che ha qualità giuste per essere uno degli attaccanti più decisivi del calcio mondiale nel prossimo decennio. Ha un contratto con fino al 2023 dopo essere arrivato dalla Racing de Avellaneda per 25 milioni nell'estate del 2018". Ovviamente il prezzo adesso è salito vertiginosamente "e adesso sarebbe molto più alto, oltre i 100 milioni".