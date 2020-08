Danneggia auto con mazza da baseball, arrestato

MF

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Con una mazza da baseball stava danneggiando delle automobili parcheggiate in via Mar Ionio, a Milano. Per questo, con non poca fatica, ieri sera un marocchino di 29 anni è stato arrestato per danneggiamento aggravato dagli agenti della Questura di Milano. L'uomo, con precedenti penali, aveva gettato la mazza in un giardino alla vista dei poliziotti. (ANSA).