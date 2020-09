Della Valle, è un momento di cambiamento straordinario

SI

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Questo è un momento di cambiamento straordinario, un'occasione che capita ogni tot anni, è come se fosse un chinese wall tra quello che c'era ieri e che ci sarà domani. O stai di qui o di là, non non ci sarà più posto per stare in mezzo" prevede Diego Della Valle, a Milano per la presentazione - virtuale - della nuova collezione Tod's. Proprio partendo dal nuovo formato di presentazione pensato per questa fashion week, Della Valle si dice convinto che oggi "bisogna pensare a quello che si vuole essere e tenere conto di come cambiano i consumatori. C'è un cambiamento mondiale epocale e io, che non sono uomo di tecnologia, trovo molto interessante ciò che si può fare con i nuovi modi di comunicare mescolati a quelli tradizionali". E questo "sarà un grande aiuto per le aziende piccole e gli stilisti giovani, sarà un modo di farsi vedere a basso costo perché ciò che conta è la capacità delle persone di creare e comunicare, non sono necessari grandi budget". Il direttore creativo Walter Chiapponi "ha capito che l'azienda aveva bisogno di saltare nella modernità". E lo ha fatto, per questa fashion week, con un piccolo film girato a villa Necchi, accompagnato dalla performance della cantante Okay Kaya, dove "sono gli abiti - racconta il creativo - a trasmettere emozioni". (ANSA).