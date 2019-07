Design entra in magazzini Amazon

Y9M-EM

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Il design e la creatività entrano nei magazzini e nei centri di smistamento di Amazon Italia grazie agli studenti dello Ied di Milano. Torna così la seconda edizione dell'Amazon Design Award, il premio che quest'anno coinvolgerà 22 studenti, provenienti da tutto il mondo, e che fa parte delle diverse collaborazioni che la multinazionale porta avanti con le università italiane, tra cui il Politecnico di Torino e l'Università di Tor Vergata per l'Amazon Innovation Award, dedicato invece all'innovazione. Innovativi, a misura d'uomo, funzionali e che siano un luogo di incontro e di scambio per i dipendenti: dovranno essere così gli spazi che i giovani del master in Interior Design dell'Istituto Europeo di Design milanese progetteranno per i dipendenti di Jeff Bezos nei due centri di smistamento di Casirate, in provincia di Bergamo, e di Castel San Giovanni, vicino al centro di distribuzione nel piacentino, primo magazzino aperto in Italia.