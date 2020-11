Dg Welfare Lombardia: 'Assenti 4mila operatori positivi'

RR

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "La situazione è molto grave, i contagi si stanno espandendo". Lo ha spiegato il direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare, Marco Trivelli, in un'intervista al Tgr Lombardia. "Abbiamo più di 4 mila operatori oggi assenti dai turni perché positivi, quindi il sistema ospedaliero è più in difficoltà per questa ragione" ha detto Trivelli riferendosi al personale contagiato negli ospedali. Quanto ai ricoveri, "attualmente abbiamo circa 8.500 pazienti Covid ricoverati e 16 mila non-Covid" ha aggiunto il dg, ma "dopo la soglia dei 9 mila letti (occupati da pazienti positivi, ndr) le difficoltà gestionali aumenteranno sicuramente". Per Trivelli "dobbiamo pensare che nessuno può aiutarci, le risorse per la Regione Lombardia sono quelle che sono, negli ospedali e fuori. Quindi dobbiamo essere noi, la prima consapevolezza deve essere questa". (ANSA).