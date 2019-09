Diabolik contro il bullismo a Milano

GGD

(ANSA) - MILANO, 25 SET - E' dedicato al bullismo il nuovo albo di Diabolik 'Violenza di classe', in uscita il primo ottobre, accompagnato da una campagna di informazione nelle scuole superiori organizzata dalla cooperativa sociale Pepita Onlus, realtà da 16 anni impegnata nella lotta contro ogni forma di prepotenza nelle scuole. Gli esperti di Pepita Onlus porteranno l'albo di Diabolik utilizzandolo come spunto di riflessione per approfondire le tematiche dedicate al bullismo. E' Eva la protagonista dell'albo, impegnata a sostituire, in qualità di supplente, una professoressa di liceo. Nella quinta D, per la precisione: una classe "difficile", frequentata da un terzetto di bulli impuniti. Fino al 30 settembre le scuole superiori di Milano e provincia possono candidarsi scrivendo a info@pepita.it per accogliere l'evento di presentazione: un incontro formativo interattivo di due ore con ragazzi e insegnanti, accompagnati da un disegnatore che illustrerà come nasce un fumetto.