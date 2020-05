Dimesso ultimo paziente da ospedale Alpini

MF

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - E' stata dimessa ieri Carla Spelgatti, 71 anni, ultima ricoverata nell'ospedale dell'Associazione Nazionale Alpini creato in fiera a Bergamo per l'epidemia di Coronavirus e gestito da Emergency. La struttura - che poteva ricoverare 142 pazienti e ne ha avuti al massimo una cinquantina alla volta - non sarà smantellata ma ricovertita e usata come grande ambulatorio di follow up per i malata Covid. "Si tratta di spostare alcuni pannelli - ha detto all'Eco di Bergamo il direttore generale della Sanità Ana Sergio Rizzini -, poi da lunedì procederemo con la sanificazione che richiederà un paio di giorni". "Penso che dalla metà della prossima settimana - ha aggiunto - potrà essere attivo". Ogni giorno saranno trattati una decina di pazienti ma i macchinari di terapia intensiva resteranno perché "questa struttura - ha spiegato Rizzini - deve essere repentinamente in grado di riconvertirsi in ospedale qualora ce ne fosse bisogno". (ANSA).