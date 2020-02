Disinnescato ordigno trovato nel Seveso

RR

(ANSA) - PADERNO DUGNANO (MILANO), 17 FEB - Gli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Milano hanno fatto brillare un ordigno bellico rinvenuto questo pomeriggio nel letto del fiume Seveso, a Paderno Dugnano (Milano). A trovarlo sono stati alcuni operai al lavoro per ripulire il letto del fiume, non lontano dai binari della ferrovia. L'area è stata chiusa dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), in attesa dell'arrivo degli specialisti e la circolazione ferroviaria della linea Trenord tra le stazioni di Palazzolo Milanese e Cormano-Cusano è ripresa con regolarità dopo essere rimasta bloccata per circa due ore.