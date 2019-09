Domani Family day della Polizia a Milano

CSN

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Questura e commissariati aperti ai famigliari dei poliziotti, domani, a Milano, per il Familiy day della Polizia di Stato, che in tutta Italia oggi, 29 settembre, festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo. Lo ha comunicato la questura. La cerimonia ufficiale si terrà domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, e verrà celebrata da monsignor Franco Agnesi, Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano. Nel pomeriggio poi "non mancheranno i festeggiamenti per il Family Day, evento connesso alla ricorrenza, giunto alla sua quindicesima edizione. Gli uffici e le strutture della Polizia di Stato saranno aperti alle famiglie degli agenti a motivo di gioiosa condivisione del senso e del valore dell'impegno e dell'operato quotidiano dell'istituzione".