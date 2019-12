Donna investita da tram, aveva cuffie

RT

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Non si sarebbe accorta dell'arrivo del tram perché ascoltava musica con le cuffie la donna travolta stamani dal tram 19 in viale Boezio a Milano. Stava attraversando i binari in un punto non consentito e l'autista del mezzo ha suonato per avvertirla ma, nonostante la frenata, non è riuscito a evitare l'impatto. La donna è ricoverata all'ospedale Policlinico. Le sue condizioni sono meno gravi rispetto a quelle apparse inizialmente.