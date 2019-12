Donna scomparsa, sospese le ricerche

GGD

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Sono state sospese in attesa di ulteriori sviluppi le ricerche della 46enne Paola Buzzi, scomparsa da sabato nel comune di Varese. Le operazioni concentrate nelle zone limitrofe alla località Santa Maria del Monte - dicono i vigili del fuoco - non hanno dato alcun riscontro. In accordo con le autorità che stanno svolgendo le indagini, le operazioni sono state interrotte alle 12:30, per diversi giorni le squadre hanno operato perlustrando le aree boschive e i sentieri che dall'abitato si estendono nel parco regionale del Campo dei Fiori. La donna, che era seguita per motivi sanitari da personale medico, si era allontanata da casa senza portare con sé il telefono, la borsa e le chiavi di casa.