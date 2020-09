Donne: Generation Female Global Summit

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "La pandemia di Covid-19 ha allungato le distanze tra uomini e donne. Lavoro, famiglia, carriera: è diventato più difficile ancora riuscire a fare tutto e dunque mai come oggi è necessario che le donne si sostengano e aiutino a vicenda per trovare una nuova strada, un nuovo modo per superare il difficile momento contingente e non solo, per affrontare un futuro che si preannuncia pieno di novità e forse di insidie". Questa la posizione del primo Generation Female Global Summit, la prima conferenza virtuale su registrazione, per riconoscere il ruolo della leadership delle donne e aiutare la prossima generazione di donne al comando. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 16 settembre dalle 10. Le donne di oggi e di domani - nell'intento degli organizzatori -, provenienti da diversi settori produttivi, si ritroveranno per parlare, discutere e darsi una mano fra conferenze di manager e donne leader, workshop di formazione pratica e una sessione speciale sui diritti legali delle donne e sull'arte come terapia e via di conoscenza. "L'idea, il sogno, di tutte coloro che parteciperanno al summit e degli uomini che saranno al loro fianco è quella di dar vita a un movimento "in rosa" che metta in contatto donne leader di mentalità simile, che crei nuove opportunità e nuove sfide", si legge in una nota. La presidente di Generation Female, Anna Shpak spiega: "In questi mesi moltissime donne mi hanno chiamata chiedendomi aiuto. Io ho pensato che la prima cosa da fare fosse riunirsi e parlare tra noi dei nostri problemi, per supportarci e trovare una soluzione". L'intero ricavato della registrazione verrà donato alla Fondazione Ieo-Ccm per sostenere Ieo Women's Cancer Center. (ANSA).