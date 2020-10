Dpcm: flash mob cs Cantiere davanti a sede Bankitalia Milano

Y1N-EM

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - 'Reddito per tutti, miseria per nessuno'. E' lo slogan del flash mob inscenato da una decina di antagonisti del centro sociale Cantiere davanti alla sede della Banca d'Italia di Milano per chiedere, di fronte alla crisi legata al Covid, "reddito di emergenza e di autodeterminazione, finanziamenti al pubblico e welfare, perché la sanità non collassi, perché le scuole non siano costrette a chiudere". "Senza soldi non si può campare, Banca d'Italia e gli ultra-ricchi devono pagare", il messaggio degli attivisti, vestiti con una tuta rossa e la maschera di Dalì come i ladri della popolare serie tv 'La casa di carta', che hanno acceso un fumogeno, mostrando uno striscione e distribuito volantini, come si vede in un video pubblicato su Fb dal Cantiere, che annuncia un nuovo appuntamento di protesta sabato alle 15.30 in piazza Affari. "La salute è la prima cosa, ma senza soldi non si mangia, senza soldi per gli ospedali non si curano i malati, senza soldi per la scuola non possiamo avere un futuro - ha urlato una delle manifestanti al megafono -. Il provvedimento ristoro è un inizio ma non sono che briciole. Tante persone hanno paura perché non sanno come arrivare a fine mese, serve un reddito di emergenza per superare in maniera degna il periodo di crisi, serve un welfare dignitoso e si fa smettendo di foraggiare la sanità privata. Serve subito una patrimoniale". (ANSA).