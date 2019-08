Droga, 33 piante marijuana in casa

YN5-GRG

(ANSA) - SONDRIO, 28 AGO - Un'intera famiglia, composta da 4 persone, è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Sondrio per coltivazione, produzione e detenzione di stupefacenti. Nella casa i militari hanno scoperto e sequestrato 50 grammi di marijuana, 37 di hashish, oltre a 33 piante di marijuana posizionate in vari locali, la cui inflorescenza doveva essere ancora raccolta. Col blitz, che in un primo momento sembrava avere come unico destinatario dei sospetti degli investigatori un 42enne, è stato accertato, poi, il coinvolgimento anche dei genitori dell'uomo e della fidanzata 40enne, quest'ultima di nazionalità cinese, irregolare, e quindi finita nei guai anche per inottemperanza al decreto di espulsione. Il 42enne è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio, mentre per gli altri tre è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. La ricca vegetazione in casa veniva curata con speciali concimi, lampade e tutto quello che poteva servire per una rigogliosa fioritura.