Droga: traffico di ketamina e shaboo, 4 arresti

(ANSA) - MILANO - 07 MAR - Quattro cittadini cittadini cinesi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Milano e Roma, su ordinanza emessa dalla Procura della repubblica di Milano, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il gruppo, secondo le accuse, sarebbe stato "dedito allo spaccio di ketamina, ecstasy, shaboo e marijuana - si legge in una nota - Sostanze cedute, oltre che nell'ambito della comunità cinese, anche a sudamericani frequentatori della movida milanese". (ANSA)