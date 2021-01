Droga: traffico internazionale, 11 arresti da Gdf Milano

BRU-GRG

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Traffico internazionale di stupefacenti e un'attività di spaccio concentrata soprattutto a Milano. Per questo oggi, al termine di una indagine durante la quale sono state già sequestrate in tutto 2 tonnellate di marijuana e arrestate sette persone in flagranza di reato, sono state eseguite complessivamente 19 misure cautelari, tra cui 2 in carcere e 9 ai domiciliari. I provvedimenti, eseguiti dal Gico della Gdf di Milano, sono stati firmati dal Gip Patrizia Nobile su richiesta del pm Antonio Cristillo e dell'aggiunto Laura Pedio. L'operazione è avvenuta tra Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. La gran parte della marijuana, 1 tonnellata e mezzo, è stata sequestrata all'interno di un gommone, nel maggio del 2017, al largo delle coste di Brindisi. (ANSA).