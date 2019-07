Due 21enni feriti in incidenti su lavoro

MF

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Due operai di 21 anni sono stati feriti in altrettanti incidenti sul lavoro fra ieri e oggi in Lombardia, e sono ora ricoverati in gravi condizioni. A Mantova un ragazzo di origini indiane mentre si apprestava ad accendere una caldaia all'interno della fabbrica Belleli Energy di Mantova è stato investito da una fiammata che gli ha provocato ustioni al volto e alle braccia. Soccorso è stato trasportato in eliambulanza al centro grandi ustionati del Niguarda di Milano. A Pavia oggi un altro 21enne stava sostituendo il vetro di un lucernario quando è caduto per oltre 5 metri. Si trova ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia in prognosi riservata.