Due ciclisti travolti, uno muore

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Un uomo è morto mentre un altro è rimasto ferito dopo essere stati investiti, in sella a una sola bicicletta, dalla vettura di una ragazza che stava tornando dal lavoro a Inzago (Milano) lungo la strada Padana superiore a Inzago. Uno dei due, entrambi egiziani, è morto in ospedale. I feriti, intorno, all'1 di notte, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Cassano d'Adda, stavano percorrendo un tratto completamente al buio e la loro bicicletta era priva di catarinfrangenti. La ragazza alla guida, 27 anni, non li ha pertanto visti e li ha travolti. La giovane si è fermata per i soccorsi ed è apparsa sotto choc.