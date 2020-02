Due rigori in 3', la Juve Under 23 batte il Monza

YYP-FAN

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Con due rigori in soli 3', la Juventus Under 23 batte in trasferta il Monza nella 26/a giornata del Girone A del campionato di Serie C. La squadra bianconera, dopo essere andata sotto per il gol di Finotto al 23' del primo tempo, nella ripresa ha prima pareggiato al 29' con Ettore Marchi (un ex) e poi con lo stesso attaccante subentrato a Portanova dopo l'intervallo ha firmato il gol del sorpasso ospite. Il primo rigore è causato da Paletta, con un fallo di mani e relativa ammonizione; l'ex difensore degli azzurri ha provocato anche il secondo penalty, quello decisivo. Per i brianzoli - che nel finale lamentano la mancata concessione di un tiro dagli 11 metri - si tratta della seconda sconfitta in campionato: il Monza del patron Silvio Berlusconi guida sempre la classifica del proprio girone con 60 punti e con un +17 sul Renate, che è secondo. La Juventus Under 23 occupa la 10/a posizione in classifica, con 33 lunghezze. (ANSA).