"Dybala un grande, Icardi ora non serve"

(ANSA) - VILLAR PEROSA (TORINO) , 14 AGO - "Dybala è un giocatore della Juve, un grande giocatore, e noi siamo contenti. Icardi? In questo momento non serve...". Il ds Fabio Paratici interviene così sul mercato della Juventus al termine dell'amichevole di Villar Perosa. "Abbiamo grandi attaccanti - sottolinea il dirigente bianconero - e non abbiamo bisogno di guardare ad altri".