Eicma, quasi 800mila visitatori

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Dopo i successi delle passate edizioni cresce ancora il numero dei visitatori che, sfiorando quota 800mila, hanno preso d'assalto gli otto padiglioni occupati alla Fiera di Milano a Rho da Eicma, la rassegna mondiale delle due ruote. Rivoluzionario quindi non si è rivelato solo il moto che ha innescato l'industria delle due ruote nella sei giorni di Eicma, ma a impressionare quest'anno è stato anche il suo stesso contenitore fieristico per eccellenza. La 77esima Edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, che si è chiusa ieri sera, è stata infatti la più rivoluzionaria, innovativa e attrattiva di questa rassegna con più di cento anni di storia. "Non era facile - ha commentato il presidente di Eicma, Andrea Dell'Orto - ma dopo questa sei giorni entusiasmante possiamo affermare con orgoglio di essere ancora più attrattivi, più competitivi e imprescindibili per il settore e di aver contribuito a riempire Eicma di novità".