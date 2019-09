Emozione Giorgi "Ci ho messo il cuore"

VG

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "E' la prima medaglia italiana in questi Mondiali e la prima anche per me. Sono contenta e fiera di averla conquistata con la maglia della Nazionale". Cos' Eleonora Giorgi, medaglia di bronzo nella 50 km di marcia dopnne ai Mondiali di Doha. "Ho usato testa, gambe e soprattutto il cuore, per superare i problemi di stomaco che mi hanno rallentata, ho anche rischiato di non farcela, ma ci tenevo veramente tanto. Sapevo che era un'occasione da cogliere e non volevo lasciarmela scappare. Una gara difficile per tutti, nessuno è abituato a competere in queste condizioni. Per me - conclude la 30enne lombarda - questa medaglia ha un valore inestimabile, è qualcosa di grande, al termine di una stagione magica. La dedico a me stessa, per aver tenuto duro e aver creduto in questo sogno senza mai arrendermi".