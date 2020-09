Escursionista precipita e muore sul monte Moregallo

RR

(ANSA) - LECCO, 03 SET - Un escursionista è morto stamane precipitando sulla cresta del monte Moregallo, vetta con quota a 1276 metri, sopra l'abitato di Valmadrera (Lecco). Vano l'intervento d'urgenza dell'elisoccorso dell'Areu, del Soccorso alpino e dei carabinieri, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica della morte dell'uomo, di cui non sono ancora note le generalità. Nella notte, sempre sul Moregallo, un altro escursionista era stato soccorso, e in questo caso riportato a valle illeso, dopo che si era avventurato in una zona molto impervia per recuperare il proprio cane, attratto forse dalle tracce di qualche altro animale. (ANSA).