Europa League: Ludogorets-Inter 0-2

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - L'Inter torna alla vittoria, e vincendo per 2-0 sul campo del Ludogorets ritrova il sorriso e ipoteca il passaggio del turno agli ottavi di Europa League. Merito del primo gol in nerazzurro di Eriksen, titolare grazie all'ampio turnover che Antonio Conte sceglie per la sfida in Bulgaria. Il sigillo lo mette poi Lukaku, freddo dal dischetto in pieno recupero, per un rigore assegnato dall'arbitro dopo aver rivisto, su segnalazione della Var (all'esordio in Europa League), un colpo di mano in area.Il ritorno a San Siro si giocherà giovedì prossimo. (ANSA).