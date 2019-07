Expo: condannato il sindaco di Milano Giuseppe Sala

"E' comunque una condanna. Non produrrà effetti sulla mia capacità di essere sindaco di Milano. Come prima cosa voglio garantire i milanesi che continuerò a svolgere il mio lavoro. Lo farò con la dedizione che conoscono, lo farò per i due anni che mi mancano. Guardare avanti in questo momento non me la sento". Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la sentenza di condanna nei suoi confronti a 6 mesi di reclusione (trasformati in una multa di 45mila euro), per il reato di falso, relativo alla retrodatazione di un atto quando era amministratore delegato e commissario straordinario della società Expo. "Mi viene da pensare che io alla fine sono una persona resistente, l'ho dimostrato in tanti momenti delicati della mia vita e attingerò alle mie risorse per essere un'altra volta resistente per riuscire ad andare avanti", ha continuato Sala, visibilmente amareggiato, aggiungendo che "una sentenza del genere dopo sette anni abbondanti per, alla fine, un vizio di forma che non ha prodotto nessun effetto, credo che allontanerà tanta gente onesta, capace, tanta gente per bene dall'occuparsi di cosa pubblica". Sala ha spiegato che "questi sono i sentimenti che ho dentro, sono sentimenti negativi ma credo anche giustificati. La mia conclusione è che oggi si sia processato il lavoro e io di lavoro per la comunità ne ho fatto veramente tanto".