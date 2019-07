Export Italia +2%, Lombardia della metà

MF

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Cresce l'export italiano, con un incremento nel primo trimestre 2019 del 2%, a livello lombardo però la percentuale è 'solo' dell'1%, anche se comunque Milano, per valore resta la capitale italiana delle esportazioni. A indicarlo è un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia, la struttura del sistema camerale italiano a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, resa nota il giorno prima della conclusione del ventesimo meeting delle Camere di commercio all'estero, in corso a Milano. L'Italia da gennaio a marzo 2019 ha esportato per 114,7 miliardi, pari a 2,3 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Prime in classifica Milano con 10,7 miliardi di euro (+1%), seguono Torino con 4,5 e Vicenza con 4,4. Quarta Brescia con 4,1 miliardi e quinta Bergamo con 4 miliardi circa. Tra le regioni la Lombardia raggiunge quasi i 31 miliardi e vale oltre un quarto del totale italiano. Precede Veneto e Emilia-Romagna con circa 16 miliardi.