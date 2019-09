Export: Milano in crescita, +4%

DIV

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Supera i 71 miliardi in sei mesi l'interscambio commerciale con l'estero di Milano Monza Brianza e Lodi, secondo un'elaborazione dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, sugli ultimi dati Istat di oggi. In particolare le esportazioni raggiungono i 29 miliardi circa e le importazioni i 43 miliardi. Il trend è positivo grazie soprattutto a Milano che cresce complessivamente del 3%: +4% l'export che è di 22 miliardi e +2% l'import. L'export è guidato dal settore manifatturiero, soprattutto da macchinari, moda, chimica e farmaceutica La Lombardia nel primo semestre del 2019 ha superato i 132 miliardi di interscambio, stabile. Vale il 29% del totale italiano che è di 453 miliardi. Per Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia: l'export si conferma uno dei pilastri dell'economia italiana e occorre rafforzarlo con azioni e politiche mirate.