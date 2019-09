EY,risorse a comunità da neo capitalismo

SI

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Gli equilibri geopolitici devono fare i conti con il malessere e le critiche dei cittadini. Nella stagione politica che si apre il tema sociale sarà cruciale. Ne hanno discusso, ieri sera, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, il presidente di Fincantieri Giampiero Massolo e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, con un contributo video nel quale ha parlato delle richieste di autonomia regionale, ospiti del meeting di Ernst & Young "Tax&Law Looking Ahead", che si è tenuto al Teatro Manzoni di Milano. "Noi possiamo e dobbiamo essere utili al Paese - ha osservato Donato Iacovone, Ceo EY Italia -. Per questo non formiamo solo consulenti ma leader. Il nuovo capitalismo deve destinare una parte delle risorse in favore della comunità. Senza pace sociale é più difficile fare business, esplode il sistema e scompare il ceto medio". A fare gli onori di casa al Teatro Manzoni c'era Stefania Radoccia, Ernest & Young Tax and Law Managing Partner.