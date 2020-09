F1: a Pierre Gasly tessera socio onorario Aci Milano

MF-SI

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Pierre Gasly domani diventerà socio onorario dell'Automobile Club Milano. La consegna della tessera al pilota francese della AlphaTauri, che a inizio mese ha vinto a Monza il Gp d'Italia di Formula 1 avverrà domani alle 10 nella sede di Aci Milano. "È un modo per ringraziarlo della gioia che lui, milanese di adozione e a bordo di una monoposto italiana, ha donato a tutti noi appassionati del Motorsport su un circuito storico come quello dell'Autodromo Nazionale Monza - ha spiegato il presidente dell'Autobile Club Geronimo La Russa - Un gesto per dargli il benvenuto nella nostra città e per rafforzare ulteriormente la sua milanesità, il suo legame con la metropoli dove vive, con la Lombardia e con l'Italia". (ANSA).