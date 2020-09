F1: Bombassei, auguri a Scuderia Ferrari per mille Gp

MF

(ANSA) - MILANO, 12 SET - "Faccio le mie personali congratulazioni a Scuderia Ferrari per questo importante traguardo. Il primo team nella storia della Formula 1 a raggiungere i 1.000 GP corsi nell'olimpo del Motorsport. Una ricorrenza particolarmente gradita a me e a tutti i miei collaboratori ricordando la lunga partnership che lega due eccellenze italiane dell'automotive". Sono gli auguri del presidente di Brembo Alberto Bombassei alla casa di Maranello per i mille Gran Premi corsi in Formula 1, ricorrenza che sarà celebrata domani al Mugello. "Brembo - ha ricordato Bombassei - ha esordito in Formula 1 nel 1975 proprio grazie ad una fornitura di dischi in ghisa per la Scuderia Ferrari, per poi proseguire con l'introduzione della pinza monoblocco e dei dischi in carbonio. Da quel giorno tutte le monoposto di Maranello sono equipaggiate con i nostri impianti, un grande orgoglio per tutti noi, un riconoscimento che va a premiare una collaborazione di oltre 45 anni contraddistinta da grandi doti umane e tecnologie all'avanguardia". (ANSA).